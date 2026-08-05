به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دانش‌آموزان، اولیای و مدیران مدارس می‌توانند برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند.

شایان ذکر است ثبت سفارش کتاب‌های درسی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir، تنها پس از ثبت‌نام قطعی دانش‌آموز در سامانه (سیدا) امکان‌پذیر خواهد بود.

همچنین، مدیران مدارس ضمن اطلاع‌رسانی مجدد به دانش‌آموزان و اولیای، می‌توانند سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان را به‌صورت گروهی ثبت کنند.