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ثبت سفارش کتابهای درسی تمامی پایههای تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دانشآموزان، اولیای و مدیران مدارس میتوانند برای ثبت سفارش کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند.
شایان ذکر است ثبت سفارش کتابهای درسی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir، تنها پس از ثبتنام قطعی دانشآموز در سامانه (سیدا) امکانپذیر خواهد بود.
همچنین، مدیران مدارس ضمن اطلاعرسانی مجدد به دانشآموزان و اولیای، میتوانند سفارش کتابهای درسی دانشآموزان را بهصورت گروهی ثبت کنند.