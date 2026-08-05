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معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان همدان از آغاز ثبتنام هشتمین جشنواره قرآنی «باران وحی» ویژه مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رکنی افزود: این رویداد امسال با رویکرد آموزشی و با هدف ارتقای مهارتهای قرآنی و توانمندسازی معنوی جامعه هدف برگزار میشود.
او تصریح کرد: هشتمین جشنواره قرآنی «باران وحی» در ۶ گروه سنی از خردسالان تا بزرگسالان و در دو بخش خواهران و برادران برگزار خواهد شد.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان همدان گفت: برای تسهیل مشارکت حداکثری مددجویان، فرآیند ثبتنام و اجرای جشنواره با همکاری مؤسسات قرآنی، همیاران قرآنی، مدیران، کارشناسان فرهنگی و مربیان کانونهای فرهنگی انجام میشود.
رکنی با اشاره به زمان ثبتنام افزود: مددجویان تحت حمایت میتوانند تا پایان مردادماه با مراجعه به سامانه «همگروه» نسبت به ثبتنام و ارسال آثار خود اقدام کنند.
او تصریح کرد: همزمان با برگزاری این جشنواره، «مدرسه قرآنی باران وحی» نیز در سامانه «همگروه» فعال شده و شرکتکنندگان پس از ثبتنام میتوانند از آموزشهای مجازی و حضوری اساتید مجرب در رشتههای آوایی، آیینی، معارفی و هنری بهرهمند شوند.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان همدان گفت: مسابقات بصورت مجازی و یک سری از مسابقات بصورت حضوری و سپس برای مرحله کشوری اردوی آمادگی برگزار خواهد شد.