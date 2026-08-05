به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رکنی افزود: این رویداد امسال با رویکرد آموزشی و با هدف ارتقای مهارت‌های قرآنی و توانمندسازی معنوی جامعه هدف برگزار می‌شود.

او تصریح کرد: هشتمین جشنواره قرآنی «باران وحی» در ۶ گروه سنی از خردسالان تا بزرگسالان و در دو بخش خواهران و برادران برگزار خواهد شد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان همدان گفت: برای تسهیل مشارکت حداکثری مددجویان، فرآیند ثبت‌نام و اجرای جشنواره با همکاری مؤسسات قرآنی، همیاران قرآنی، مدیران، کارشناسان فرهنگی و مربیان کانون‌های فرهنگی انجام می‌شود.

رکنی با اشاره به زمان ثبت‌نام افزود: مددجویان تحت حمایت می‌توانند تا پایان مردادماه با مراجعه به سامانه «همگروه» نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

او تصریح کرد: همزمان با برگزاری این جشنواره، «مدرسه قرآنی باران وحی» نیز در سامانه «همگروه» فعال شده و شرکت‌کنندگان پس از ثبت‌نام می‌توانند از آموزش‌های مجازی و حضوری اساتید مجرب در رشته‌های آوایی، آیینی، معارفی و هنری بهره‌مند شوند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان همدان گفت: مسابقات بصورت مجازی و یک سری از مسابقات بصورت حضوری و سپس برای مرحله کشوری اردوی آمادگی برگزار خواهد شد.