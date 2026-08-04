هم‌زمان با فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان، هزاران تن از زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت معصومه (س) با حضور در بلوار پیامبر اعظم، آیین پیاده‌روی دلدادگان اربعین را با شکوهی خاص برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این مراسم معنوی که از ساعت ۱۷ عصر امروز آغاز شد، شاهد حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، روحانیون و جوانان قمی بود که با پای پیاده مسیر حرم مطهر تا مسجد مقدس جمکران را با نوحه‌خوانی و سینه‌زنی طی کردند.

گفتنی است، در طول مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص)، غرفه‌های فرهنگی، ایستگاه‌های صلواتی و موکب‌های پذیرایی توسط نهاد‌های مردمی و هیئات مذهبی برپا شده بود تا به عزاداران حسینی خدمت‌رسانی کنند. این پیاده‌روی که به نمادی از وحدت و عشق مردم قم به اهل‌بیت (ع) تبدیل شده است، با حضور گسترده و پرشور مردم تا ساعات پایانی روز ادامه یافت.