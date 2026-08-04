همزمان با روز اربعین حسینی، تجمعات بیسابقه و حضور گسترده زائران از کشورهای مختلف در منطقه بینالحرمین، نشان از عظمت و جهانی بودن پیادهروی اربعین دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در روز اربعین، منطقه بینالحرمین شاهد حضور پرشور زائرانی از دهها کشور جهان است که از مسیرهای مختلف برای تجدید زیارت با امام حسین (ع) راهی کربلا شدهاند. این حضور متنوع از نظر ملیت، زبان و فرهنگ، بینالحرمین را به کانون پیوند میان ملتهای مختلف تبدیل کرده است.
بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ما، زائرانی از کشورهای آسیایی، آفریقایی، اروپایی و آمریکایی در کنار هم، در فضایی سرشار از وحدت و ایمان، در انتظار زیارت رسمی اربعین هستند. این پیوند فرامرزی نشان میدهد که پیام اربعین، فراتر از مرزهای جغرافیایی، پیامآور یک حرکت جهانی برای عدالت و انسانیت است.