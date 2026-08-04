بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ما، زائرانی از کشور‌های آسیایی، آفریقایی، اروپایی و آمریکایی در کنار هم، در فضایی سرشار از وحدت و ایمان، در انتظار زیارت رسمی اربعین هستند. این پیوند فرامرزی نشان می‌دهد که پیام اربعین، فراتر از مرز‌های جغرافیایی، پیام‌آور یک حرکت جهانی برای عدالت و انسانیت است.