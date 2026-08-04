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با پایان مهلت ثبتنام و ارسال آثار به سومین جشنواره عکس تهران، ۳۳۱۰ اثر از عکاسان سراسر کشور برای حضور در این رویداد به دبیرخانه رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین جشنواره عکس تهران همزمان با چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران برگزار میشود.
بر اساس آمار نهایی، از مجموع ۳۳۱۰ اثر ثبتشده، ۱۹۸۷ اثر در بخش تکعکس و ۱۳۲۳ عکس در قالب ۲۲۶ مجموعهعکس به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.
سومین جشنواره عکس تهران با هدف حمایت از عکاسان، ایجاد زمینه تعامل و تبادل تجربه میان فعالان این حوزه و فراهم کردن امکان عرضه و فروش آثار، در ۲ گرایش «مستند اجتماعی» و «هنرهای زیبا (فاینآرت)» برگزار میشود. در این دوره، موضوعاتی همچون «جنگ رمضان»، «جلوههای ایران زیبا (سرزمین و اقوام)» و «خانواده ایرانی» در اولویت جشنواره قرار داشته است.
سومین جشنواره عکس تهران همزمان با چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.