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موکبهای استان قم با استقرار در مسیر پیادهروی نجف به کربلا و همچنین شهر کربلا، با ارائه خدمات متنوع درمانی، فرهنگی و رفاهی، بهصورت شبانهروزی میزبان زائران اباعبدالله الحسین (ع) هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با اوجگیری پیادهروی بزرگ اربعین، خادمان قمی با برپایی موکبهای مختلف، بار دیگر جلوههایی از ایثار و خدمتگزاری را به نمایش گذاشتند.
در این راستا، موکب درمانی استان قم در مسیر پیادهروی نجف به کربلا با حضور کادر متخصص شامل پزشکان، پرستاران و نیروهای امدادی، خدمات تخصصی پزشکی و دارویی را به زائران ارائه میدهند. همچنین، موکب حضرت فاطمه معصومه (س) در شهر کربلا با فضاسازی فرهنگی و تدارک خدمات رفاهی و پذیرایی، پذیرای عاشقان حسینی است.
براساس اعلام مسئولان این موکبها، فعالیت خادمان قمی محدود به روز اربعین نبوده و این مجموعهها تا دو الی سه روز پس از اربعین حسینی نیز به خدمترسانی خود ادامه خواهند داد تا بازگشت زائران به مسیرهای اصلی با آرامش و بهرهمندی از خدمات لازم صورت گیرد.