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مدیرکل دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پیامی عضویت دو هنرمند ایرانی؛ سهراب پورناظری و احسان مطوری در آکادمی گِرمی را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بابک رضایی مدیرکل دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پیامی عضویت دو هنرمند ایرانی؛ سهراب پورناظری آهنگساز، نوازنده سازهای تنبور، کمانچه و سهتار و احسان مطوری آهنگساز و نوازنده سنتور در آکادمی گِرمی را تبریک گفت.
متن این پیام بدین شرح است: «بیهیچ تردیدی، یافتن امکان نقشآفرینی در عرصههای بینالمللی، به ویژه عرصههایی که حرف و حوزه کاریشان، اندیشه، زیباییهای ماندگار و دغدغههای پاک و مشترک انسانی باشد؛ برای اهالی موسیقی، فرصتی کمنظیر است.
فرصتی برای معرفی ظرفیتهای این هنر شریف و توانمند ایران، به عنوان بینالمللیترین زبان هنری این سرزمین، تا بهسانِ تیر آرش، مرزهای فرهنگ صلح خواه ایرانی و ارزشهای انسانی و جهانی آن را گسترش دهد و صحنهای مغتنم باشد برای مشارکت هنرمندانه در تصمیم سازیهایی که روابطی بهتر و تعاملی سازندهتر را برای ساکنان امروز زمین، رقم میزند. تصمیماتی که در رقم خوردن آنها، وزن فرهنگی کشورها در عرصههای داخلی و بینالمللی، حرف اول و آخر را میزند، حرفی که از آن عموماً به «دیپلماسی فرهنگی» تعبیر میشود و جایگاهی که یقیناً در معرفی چهره درخشان «ایران فرهنگی»، میتواند بسیار موثر افتد.
از این منظر، عضویت دو تن از چهرههای برجسته هنر موسیقی کشورمان، آقایان سهراب پورناظری و احسان مطوری، در آکادمی گرمی- که جایگاه معتبرترین جایزه جهان جهانی موسیقی است -جای خرسندی و خوشوقتی فراوان دارد و آرزوی نقشآفرینی موثر و ماندگار ایشان در این فرصت و جایگاه بینالمللی، با عنایت به پیشینه درخشان هنری و تلاشهای ایشان در دریافت عمیق و ارائه شگفت ظرافتهای موسیقی ایرانی به سایر ملل و فرهنگهای دیگر، یقیناً تمنایی دور از تحقق نخواهد بود.
کسب این فرصت را به ایشان و جامعه موسیقایی ایران عزیز، تبریک گفته و تداوم اعتبار هنری، سلامتی و سربلندی روزافزونشان را از درگاه خداوند بزرگ، امید میبرم.»