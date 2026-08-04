مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان از برقراری فوری بیمه بیکاری برای کارگران واحد‌های تولیدی و خدماتی خبر داد که به دلیل پیامد‌های ناشی از شرایط جنگی دچار آسیب یا تعطیلی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان با اشاره به آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم برخی واحد‌های کسب‌وکار از پیامد‌های جنگ تحمیلی که منجر به کاهش فعالیت یا تعطیلی این مجموعه‌ها شده است، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی برای صیانت از نیروی کار، حمایت‌های قانونی لازم را در اولویت قرار داده است.

منوچهر گودرزی با تأکید بر اینکه روند برقراری مقرری بیمه بیکاری برای این افراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود، افزود: کارگرانی که به دلیل این شرایط اضطراری به‌طور موقت بیکار شده‌اند، مشمول حمایت‌های قانونی بوده و از خدمات بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند شد.