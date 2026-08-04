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مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان از برقراری فوری بیمه بیکاری برای کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی خبر داد که به دلیل پیامدهای ناشی از شرایط جنگی دچار آسیب یا تعطیلی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان با اشاره به آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم برخی واحدهای کسبوکار از پیامدهای جنگ تحمیلی که منجر به کاهش فعالیت یا تعطیلی این مجموعهها شده است، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی برای صیانت از نیروی کار، حمایتهای قانونی لازم را در اولویت قرار داده است.