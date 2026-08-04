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۱۲ کاروان پیاده زائران امام رضا (ع) با بیش از دو هزار نفر از نقاط مختلف خواف برای شرکت در مراسم دهه پایانی صفر به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خواف گفت: حضور پرشور نوجوانان و جوانان در این کاروانها، جلوهای از افزایش مشارکت مردمی در برنامههای دینی و فرهنگی شهرستان است و زائران در طول مسیر با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم خونخواهی امام شهید، بر آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا تأکید کردهاند.
حجت الاسلام سبزعلیان اظهار کرد: بهمنظور ارتقای سطح معنوی این سفر، روحانیون نیز همراه تمامی کاروانها اعزام شدهاند تا با برگزاری برنامههای فرهنگی، پاسخگویی به مسائل شرعی و تبیین معارف دینی، زائران را در این مسیر همراهی کنند.
مدیر تبلیغات اسلامی خواف گفت: همزمان با ایام سوگواری اربعین حسینی، مراسم جاماندگان اربعین در چهار نقطه شهرستان شامل شهرهای خواف، سلامی، سده و قاسمآباد برگزار شد تا علاقهمندانی که امکان حضور در پیادهروی اربعین را نداشتند، در این آیین معنوی شرکت کنند.