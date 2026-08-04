به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خواف گفت: حضور پرشور نوجوانان و جوانان در این کاروان‌ها، جلوه‌ای از افزایش مشارکت مردمی در برنامه‌های دینی و فرهنگی شهرستان است و زائران در طول مسیر با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم خون‌خواهی امام شهید، بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا تأکید کرده‌اند.

حجت الاسلام سبزعلیان اظهار کرد: به‌منظور ارتقای سطح معنوی این سفر، روحانیون نیز همراه تمامی کاروان‌ها اعزام شده‌اند تا با برگزاری برنامه‌های فرهنگی، پاسخ‌گویی به مسائل شرعی و تبیین معارف دینی، زائران را در این مسیر همراهی کنند.

مدیر تبلیغات اسلامی خواف گفت: هم‌زمان با ایام سوگواری اربعین حسینی، مراسم جاماندگان اربعین در چهار نقطه شهرستان شامل شهرهای خواف، سلامی، سده و قاسم‌آباد برگزار شد تا علاقه‌مندانی که امکان حضور در پیاده‌روی اربعین را نداشتند، در این آیین معنوی شرکت کنند.