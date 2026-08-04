به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل بیمه سلامت استان یزد امروز در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اجرای برنامه توسعه و با توجه به مصوبه هیات وزیران و ابلاغ دستورالعمل صندوق روستاییان، از ابتدای مردادماه امسال پوشش‌های این صندوق بیمه بر اساس ارزیابی وسع و دهک‌های درآمدی خانوار انجام می‌شود و بر این اساس مبنای حق بیمه سرانه سالانه هر نفر ۴۸ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۲۰۰ ریال تعیین شده و میزان مشارکت بیمه شدگان متناسب با دهک درآمدی از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشخص خواهد شد.



دکتر دلیجانی افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی بیمه شدگان دهک‌های اول تا پنجم از تخفیف کامل حق بیمه بصورت رایگان برخوردار خواهند بود و سهم پرداختی برای دهک شش ۴۰ درصد به مبلغ یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دهک هفتم ۵۰ درصد به مبلغ دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دهک هشتم ۶۰ درصد به مبلغ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دهک نهم ۷۰ درصد به مبلغ سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و دهک دهم ۱۰۰ درصد به مبلغ چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حق بیمه در سال تعیین شده است.



وی همچنین از اجرای مرحله اول طرح پزشک خانواده در شهرستان ابرکوه خبر داد و گفت: این طرح در سه مرحله اجرا خواهد شد که اجرای آن باعث ارتقای سلامت جامعه می‌شود که چهار ویزیت اول و نیز درمان زنان باردار و بیماران صعب العلاج رایگان است و دانشگاه‌های علوم پزشکی این طرح را در شهرستان‌ها اجرا می‌کنند.



مدیرکل بیمه سلامت استان یزد یکی از مهمترین طرح‌های بیمه سلامت را طرح «هزار روز طلایی ابتدای زندگی» دانست که با توجه به اهمیت اجرای این طرح، باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی انجام شود.



دکتر دلیجانی در نشست خبری امروز بر اجرای طرح پیشگیری سطح چهار برای جلوگیری از تجویز‌های غیرضروری هم تاکید کرد.