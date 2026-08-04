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همزمان با سالروز اربعین حسینی پیاده روی جاماندگان اربعین عصر سه شنبه در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عصر امروز همزمان با اربعین حسینی، ارومیه میزبان موجی از عشق و دلدادگی بود؛ مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین از میدان شهدا تا گلزار شهدای این شهر با حضور انبوه عزاداران برگزار شد.
مردم، با پرچمهای سرخ و سبز منقش به نام امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع)، آرام اما استوار قدم برمیداشتند؛ گویی هر گامشان پیمان دوبارهای با کاروان کربلا بود.
در طول مسیر، موکبهای مردمی و ایستگاههای صلواتی با چای داغ، شربت خنک و غذای نذری از عزاداران پذیرایی میکردند؛ نذرهایی که با عشق پخته و با اخلاص تقدیم میشد.