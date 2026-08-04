به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، آقای فرشاد مقیمی در بازدید از فاز‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی، از نزدیک در جریان ابعاد خسارت‌ها و روند پیشرفت برنامه‌های بازسازی قرار گرفت.

رئیس هیئت‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در این بازدید با اشاره به قدمت و شرایط این تجهیزات، گفت: پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از راه‌اندازی، فاز‌های آسیب‌دیده به طور جدی نیازمند اورهال (تعمیرات اساسی) و بازسازی ساختاری بودند، شرایط پیش‌آمده هرچند چالش‌هایی را ایجاد کرد، اما این فرصت را فراهم آورده است تا با تکیه بر خرد جمعی، دانش فنی انباشته و توان تخصصی مهندسان داخلی، عملیات نوسازی قطعات و تجهیزات را با استاندارد‌های روزآمد به سرانجام برسانیم.

معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به عنوان بازوی اجرایی و توانمند وزارت صمت در طرح‌های بزرگ ملی شناخته می‌شود، افزود: نقطه قوت ما در این طرح، تمرکز بر “ساخت داخل” و “داخلی‌سازی قطعات و تجهیزات راهبردی” است، مهندسان و متخصصان ایرانی در سال‌های تحریم ثابت کرده‌اند که توانایی طراحی، مهندسی معکوس و ساخت پیچیده‌ترین تجهیزات دوار و ثابت فرآیندی را دارند.



وی اضافه کرد: در این بازسازی نه تنها به بازگشت تولید فکر می‌کنیم، بلکه هدفمان تعمیق ساخت داخل و کاهش وابستگی ارزی صنایع نفت و گاز کشور است.

مقیمی همچنین با تشکر از تلاش‌های شبانه‌روزی تیم‌های مهندسی و عملیاتی مستقر در سایت، ابراز امیدواری کرد؛ با عزم جدی و هماهنگی‌های به وجود آمده در مجموعه وزارت صمت، به زودی شاهد بهره‌برداری مجدد و ایمن از این فاز‌ها و تزریق تولید آنها به شبکه سراسری کشور باشیم.

در حاشیه این بازدید، جلسه ویژه هماهنگی بازسازی فاز‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی با حضور مقیمی، مدیرعامل بانک تجارت و مدیرعامل نفت و گاز پارس و نمایندگان کارفرما، پیمانکاران، مجریان طرح و متخصصان فنی برگزار شد و ابعاد مختلف فنی، تأمین قطعات و زمان‌بندی طرح مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.