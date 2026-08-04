افزایش پوشش ابر و وزش باد در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان لرستان گفت: افزایش پوشش ابر و وزش باد، پدیدههای غالب آسمان استان تا پایان هفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس تحلیل نقشهها و مدلهای پیشبینی، از امروز سیزدهم مرداد تا پایان هفته جاری، افزایش پوشش ابر و وزش باد با سرعت قابل ملاحظه و در لحظاتی نسبتاً شدید، پدیده غالب در تمامی نقاط استان خواهد بود.
بهمن محمدی مقدم افزود: همچنین طی امروز و فردا، بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، به دلیل شرایط ناپایدار جوی و تراکم ابرها، وقوع بارشهای پراکنده و خفیف در برخی مناطق دور از انتظار نیست که در مواردی میتواند با رعدوبرق همراه باشد.
به گفته وی از نظر تغییرات دمایی نیز، هوای گرم کماکان تا ۴۸ ساعت آینده در جو منطقه ماندگار است. با توجه به این شرایط و روند افزایش دما، اداره کل هواشناسی استان بر لزوم مدیریت و صرفهجویی در مصرف منابع آب و برق تأکید کرد.