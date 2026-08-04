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آبادانیها و خرمشهریها در صد و پنجاه و هفتمین شب حضور، قدرت خود را در میدان خیابان به رخ دشمن کشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، آبادانیها و خرمشهریها صد و پنجاه و هفتمین شب از حضور در میدان خیابان را به رخ جهانیان کشیدند تا دنیا بدانند که ایرانی بصیرت و یکپارچگی و اتحادی مثال زدنی دارد.
آنان امشب هم مانند شبهای گذشته میدان خیابان را خالی نگذاشتند و بر ایستادگی خود در برابر دشمن تاکید کردند.
مرز نشینان آبادان و خرمشهر همچنین از نیروهای مسلح اعلام حمایت کردند و فریاد زدند هرگز در برابر دشمن تسلیم نمیشوند.