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تجمعات مردمی در یکصد و پنجاه و ششمین شب اربعین حسینی، با حضور گسترده مردم، پیامهای روشنی مبنی بر همبستگی ملی و حمایت قاطع از توانمندیهای نیروهای مسلح ایران در برابر تهدیدات خارجی، بهویژه فشارهای دولتمردان تروریست آمریکا، ارسال کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حضور جانانه مردم در تجمعات اربعینی، بار دیگر نشاندهنده پیوند ناگسستنی ملت با ارزشهای عاشورایی و اقتدار ملی است. شرکتکنندگان در این مراسم با تأکید بر اتحاد و همبستگی، از ایستادگی نیروهای مسلح کشور در برابر چالشهای بینالمللی حمایت کرده و پیام صریح خود را به سیاستگذاران متوهم در واشینگتن ارسال کردند.