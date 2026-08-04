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اربعین حسینی، فراتر از یک آیین مذهبی، به یکی از بزرگترین گردهماییهایِ مردمی جهان تبدیل شده است که هر سال میلیونها عاشق و دلدادۀ اهلبیت (ع) از کشورهای مختلف را در مسیر نجف تا کربلا گرد هم میآورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، پس از روزها پیادهروی در مسیر عشق و ارادت، موج میلیونی زائران امروز خود را به کربلای معلی رساندهاند تا در بزرگترین اجتماع مردمی جهان، اربعین حسینی، حضور یابند.
اینجا، بینالحرمین، وعدهگاه دلدادگانی است که از کشورهای مختلف با یک پیام مشترک برای تجدید بیعت با مکتب امام حسین (ع)، نمایش وحدت امت اسلامی و اعلام ایستادگی در برابر ظلم و ستم گردهم جمع شدهاند.