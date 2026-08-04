بسیاری از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین حسینی، راهی سفر عشق در عتبات عالیات می‌شوند. اربعین نماد بیداری و تداوم خط سرخ عاشورا در تبعیت از آموزه‌های قیام حسینی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هم‌زمان با فرا رسیدن ایام اربعین، مسیر‌های منتهی به کربلا مملو از جمعیت عظیمی از زائرانی است که با اشتیاق فراوان راهی سفر عشق به سوی عراق می‌شوند. این حرکت میلیونی، تنها یک سفر مذهبی نیست، بلکه تجلی زنده «اربعین» به عنوان نماد بیداری و تداوم خط سرخ عاشورا در جهان است.

زائرانی که در این مسیر گام برمی‌دارند، با تبعیت از آموزه‌های قیام امام حسین (ع)، پیام ایستادگی و عدالت‌خواهی را در قالب یک پیاده‌روی عظیم به جهانیان مخابره می‌کنند. این سفر که نماد پیوند میان عشق و آرمان است، بار دیگر نشان داد که اربعین، تداوم مسیر حق در برابر باطل است.