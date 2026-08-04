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شیوههای نوین آبیاری، عملکرد مزارع گوجه فرنگی در مهاباد را افزایش داد و میزان برداشت این محصول به حدود هفتاد تن در هکتار رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، ۶۰ درصد از مزارع گوجه فرنگی مهاباد امسال به سامانههای نوین آبیاری مجهز شده است. به گفته مدیر جهاد کشاورزی مهاباد، استفاده از نوار تیپ در مزارع، میزان تولید گوجهفرنگی را به ۶۵ تا ۷۰ تن در هر هکتار رسانده است. بایزید حسن پور افزود: استفاده از روشهای نوین آبیاری و ارقام پر محصول، عملکرد مزارع گوجه فرنگی را بهبود بخشیده. حسن پور تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد گوجه فرنگی تولید شده در مهاباد به مصارف محلی میرسد. برداشت گوجه فرنگی در مزارع شهرستان مهاباد تا آغاز سرمای پاییزی، ادامه دارد.