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دهمین اجلاس کمیته مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و جام کمال خان وزیر تجارت پاکستان، در اسلامآباد آغاز به کار کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ دهمین اجلاس کمیته مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و جام کمال خان وزیر تجارت پاکستان، در اسلامآباد آغاز به کار کرد؛ نشستی که با حضور مقامهای اقتصادی، مسئولان سازمانهای توسعه تجارت، فعالان بخش خصوصی و هیئتهای تجاری دو کشور برگزار شد.
این اجلاس، گامی دیگر در مسیر اجرای توافقات سران ایران و پاکستان برای توسعه همکاریهای اقتصادی و دستیابی به هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان دو کشور به شمار میرود.
در این نشست، دو طرف درباره مهمترین محورهای همکاری از جمله نهاییسازی توافق تجارت آزاد، توسعه زیرساختهای مرزی، رفع موانع حملونقل و ترانزیت، تسهیل مبادلات بانکی، توسعه همکاریهای بندری و ریلی، و تقویت نقش بخش خصوصی در روابط اقتصادی گفتوگو کردند.
سید محمد اتابک، پاکستان را شریک راهبردی بلندمدت جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و بر آمادگی تهران برای گسترش همکاریها در حوزههای تجارت، صنعت، بنادر و سرمایهگذاری تأکید کرد.
در ادامه برنامههای این اجلاس، وزیر صمت ایران با رئیس فدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع پاکستان و جمعی از فعالان اقتصادی دو کشور نیز دیدار کرد؛ نشستی که با هدف تقویت ارتباط مستقیم بخش خصوصی، شناسایی فرصتهای جدید سرمایهگذاری و تبدیل تفاهمها به پروژههای عملیاتی برگزار شد.