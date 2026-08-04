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مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مسجدسلیمان از مهار یک مورد آتشسوزی گسترده در منطقه دوراهی لالی مسجدسلیمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوذر اسدپور اظهار کرد: ساعت ۲۲ و ۵۰ دقیقه شب گذشته وقوع آتشسوزی در منطقه دوراهی لالی مسجدسلیمان به مرکز فرماندهی سازمان آتشنشانی مسجدسلیمان اعلام شد و بلافاصله دو تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با توجه به گستردگی آتش سوزی، دو تیم دیگر نیز به نیروهای عملیاتی ملحق شدند و عملیات اطفای حریق تا ساعت ۲ بامداد امروز، سه شنبه ۱۳ مرداد ادامه داشت.
اسدپور میگوید: آتش حدود ۳ هکتار از اراضی منطقه دوراهی لالی، حدفاصل پل خیبر بهرامی را در برگرفت که در نهایت با تلاش نیروهای عملیاتی به طور کامل مهار و گسترش آتش جلوگیری شد.
مدیر عامل سازمان آتشنشانی شهرداری مسجدسلیمان با اشاره به استفاده از یک دستگاه خودروی پیشرو، خودروهای اطفای حریق، دستگاه دمنده و تجهیزات آتشکوب برای مهار آتش، ادامه داد: از همکاری اداره منابع طبیعی که با اعزام دو تیم امدادی در مهار آتشسوزی مشارکت کرد، قدردانی میشود.