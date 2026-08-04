به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، هم‌زمان با تداوم گرمای تابستان و افزایش مصرف آب و برق، مسئولان بار دیگر بر مدیریت مصرف تأکید می‌کنند. موضوعی که این روز‌ها از یک توصیه ساده گذشته و به ضرورتی برای پایداری شبکه‌های آب و برق تبدیل شده است. دراین شرایط مدیریت مصرف یکی از مهم‌ترین راهکار‌های عبور از روز‌های گرم تابستان است. بر اساس اعلام مسئولان، امسال نیز شبکه برق کشور با ناترازی در اوج مصرف روبه‌روست؛ موضوعی که اهمیت صرفه‌جویی را دوچندان کرده است؛ بنابراین صرفه‌جویی سهم هر شهروند در حفظ امنیت آب و انرژی کشور است.