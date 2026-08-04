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مردم با بصیرت گیلان همچون شبهای گذشته ثابت کردند که پرچم مقاومت و وفاداری به آرمانهای انقلاب و شهدا، همچنان بر دوش نسلهای این سرزمین استوار خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مردم سرافراز گیلان با روحیه عاشورایی، در قرار دیگری از قرارهای شبانه با حضور حماسی خود در میدان شهدای ذهاب رشت نشان دادند که مکتب امام حسین (ع) تنها در سوگ و اشک خلاصه نمیشود؛ بلکه در غیرت، ایثار، مقاومت و دفاع از وطن تجلی مییابد.
فرزندان دیار میرزا، وارثان فرهنگ جهاد و آزادگی، همواره در بزنگاههای تاریخ، پیشقراول دفاع از ایران اسلامی بودهاند، امروز نیز همنوا با ندای «هیهات منا الذله»، با بصیرت، همدلی و آمادگی، در میدان پاسداری از امنیت، عزت و استقلال این سرزمین ایستادهاند.