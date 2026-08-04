فلسطینی‌ها با مشارکت رسمی و مردمی گسترده، پیکر‌های بیش از صد فلسطینی را در غزه تشییع کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه؛ فلسطینی‌ها با مشارکت رسمی و مردمی گسترده، پیکر‌های بیش از صد فلسطینی را در غزه تشییع کردند. نیرو‌های دفاع مدنی این پیکر‌ها را از زیر آوار تنها دو خانه از خانه‌هایی که بر سر ساکنان غیر نظامی آن تخریب شده بود، بیرون آوردند. این اقدام نشان دهنده شدت جنایاتی است که رژیم صهیونیستی در نوار غزه مرتکب شده است.

عملیات جست‌و‌جو و خارج کردن پیکر‌های شهدا از زیر آوار هفده روز به طول انجامید و گروه‌های امداد موفق شدند ۱۱۲ پیکر را بیرون بیاورند. پیکر‌های بیش از ۴۰ فلسطینی از این مکان هنوز ناپدید است و هیچ اثری از آنها یافته نشد.