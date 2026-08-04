پذیرایی ۱۲۷ موکب لرستان از زائران در مسیر بازگشت
همزمان با آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی، ۱۲۷ موکب در مسیرهای مواصلاتی استان لرستان با تمام توان آماده پذیرایی، اسکان موقت و ارائه خدمات رفاهی به عاشقان اباعبدالله (ع) هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، با آغاز بازگشت زائران از عتبات عالیات، موکبهای مردمی استان لرستان در جادههای اصلی این استان، نقشی حیاتی در خدمترسانی به این عزیزان ایفا میکنند. بر اساس گزارشهای رسیده، تعداد ۱۲۷ موکب در نقاط مختلف مسیرهای مواصلاتی استان لرستان، از جمله محورهای پرتردد، برپا شدهاند و تا پایان مراسم بازگشت زائران به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
این موکبها که با همت و تلاش خادمان اهل بیت (ع) راهاندازی شدهاند، وظیفه دارند تا خستگی سفر را از تن زائران حسینی بزدایند و با ارائه خدماتی نظیر اسکان موقت، توزیع بستههای پذیرایی، وعدههای غذایی گرم و سرد، و فراهم کردن فضایی برای استراحت، سفر بازگشت آنها را تسهیل کنند.
مسئولان کمیته اربعین استان لرستان اعلام کردهاند که تمامی تمهیدات لازم برای خدمترسانی شایسته به زائران در مسیر بازگشت اندیشیده شده است و این موکبها با هماهنگی کامل با دستگاههای امدادی، انتظامی و بهداشتی، آماده پاسخگویی به نیازهای احتمالی زائران هستند.
از تمامی زائران گرامی که در مسیر بازگشت به سمت استانهای خود از جادههای لرستان عبور میکنند، دعوت شده است تا در صورت نیاز، از خدمات ارزشمند این موکبهای صلواتی استفاده کرده و خادمان خود را در این امر خداپسندانه، مورد لطف و عنایت قرار دهند.