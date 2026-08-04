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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، کنترل مگس میوه مدیترانهای را مستلزم اجرای دقیق برنامههای مدیریتی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، در راستای تقویت برنامههای پیشگیری و کنترل مگس میوه مدیترانهای، دومین برنامه هماهنگی ستاد گیاهپزشکی استان یزد با حضور اکبر شیخعلیشاهی معاون بهبود تولیدات گیاهی، یدالله جوادپور مدیر حفظ نباتات و سایر مسئولین مربوطه برگزار و در این برنامه آخرین وضعیت ردیابی و کنترل آفت مگس میوه مدیترانهای در شهرستانهای یزد و روند اجرای پروژه مدیریت تلفیقی آفت بررسی و گزارشی از میزان شکار در تلهها، عملیات طعمهپاشی و جمعآوری میوههای آلوده ارائه شد.
مدیر حفظ نباتات استان یزد با تأکید بر اهمیت تداوم پایش دقیق باغات، اجرای منظم عملیات میدانی و تحلیل مستمر دادههای ایستگاههای پیشآگاهی، تصمیمگیری بهموقع در مبارزه با این آفت را ضروری دانست.
وی همچنین بر استمرار اطلاعرسانی به باغداران از طریق گروههای مجازی، ظرفیت نمازهای جمعه و جماعت و فعالسازی شورای کشاورزی شهرستانها با مشارکت فرمانداران و بخشداران تأکید کرد و این اقدامات را در کاهش خسارت و برگزاری مطلوب جشنوارههای انار استان مؤثر خواند.
جوادپور با اشاره به اینکه مگس میوه مدیترانهای از مخربترین آفات باغی جهان بوده و به بیش از ۳۰۰ گونه گیاهی خسارت وارد میکند، بر ارسال منظم گزارشهای هفتگی به سازمان حفظ نباتات کشور تأکید کرد.
وی اعلام کرد: در استان یزد ۷۰ ایستگاه پیشآگاهی در سطح ۳۰ هزار و ۱۱ هکتار فعال است و تاکنون عملیات کاوراسپری در سطح ۲ هزار و ۲۸۳ هکتار، بیتاسپری در ۵۶۴ هکتار، شکار انبوه در ۳۵۴ هکتار و سایر روشهای غیرشیمیایی در ۸ هزار و ۶۲۱ هکتار اجرا شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد نیز با قدردانی از اقدامات انجامشده و بهرهگیری از تجربیات سالهای گذشته، با توجه به افزایش دما و آغاز رسیدگی میوههای مختلط در باغات، پایش مستمر آفت را ضروری دانست.
شیخعلیشاهی بر اجرای روزهای مزرعه در پایلوتهای الگویی شهرستانهای میبد، تفت، اردکان و مهریز با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج و در قالب «رزمایش کنترل آفت مگس میوه مدیترانهای» تأکید کرد و افزود: ملاک نهایی ارزیابی عملکرد شهرستانها، کیفیت محصول و میزان کاهش خسارت ناشی از این آفت خواهد بود.