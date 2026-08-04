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نمایندگان کشورمان در نخستین دیدار خود در مسابقات تنیسروی میز فیدر جهانی وینتیان به میزبانی لائوس برابر حریفانشان به پیروزی رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ۲ نماینده تنیس روی میز کشورمان امروز در نخستین روز رقابتهای انفرادی مردان فیدر جهانی وینتیان برابر حریفانشان قرار گرفتند.
محمدحسن حبیبی در نخستین مسابقه خود از گروه هشتم مقابل سئو جونگوون از کرهجنوبی به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.
نماینده کشورمان در این دیدار سه گیم متوالی را با نتایج ۱۱ بر ۱، ۱۱ بر ۲ و ۱۱ بر ۹ به سود خود به پایان رساند تا مرحله گروهی مسابقات را با یک برد قاطع آغاز کند.
حبیبی در دومین دیدار خود، فردا از ساعت ۸:۵۰ صبح به وقت تهران، روی میز شماره ۴ به مصاف هو کوان کیت، سید هشتم مسابقات از هنگکنگ خواهد رفت.
فراز شکیبا دیگر نماینده ایران نیز در نخستین مسابقه خود از گروه سوم مقابل وونگ وان هی از هنگکنگ به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.
نماینده کشورمان در این دیدار سه گیم متوالی را با نتایج ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۸ به سود خود به پایان رساند تا مرحله گروهی مسابقات را با پیروزی آغاز کند
شکیبا در دومین دیدار خود، فردا از ساعت ۸:۵۰ صبح به وقت تهران، روی میز شماره ۳ به مصاف کوان من هو، سید سوم مسابقات از هنگکنگ خواهد رفت.
رقابتهای فیدر جهانی وینتیان از ۱۳ تا ۱۷ مرداد در شهر وینتیان کشور لائوس برگزار میشود. هدایت ملیپوشان کشورمان در این رقابتها بر عهده امیر بخشی است.