امروز جای جای گیلان عطر کربلا گرفت، مردم دیار غیرت و ایمان یکصدا به خروش آمدند تا ثابت کنند فاصله مانع دلدادگی نیست و جاماندگی پایان عاشقی نیست.

حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی حرکت کاروان جامانده گیلانی از اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، گیلانیان از مکتب عاشورا آموخته اند هر جا پرچم حسین علیه السلام برافراشته باشد باید در میدان حضور داشت.

جاماندگان اربعین حسینی امروز با راه اندازی دسته جات عزاداری ، بیاد سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و 72 شهید واقعه کربلا، سوگواری کردند.