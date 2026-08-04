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مرز تمرچین پیرانشهر گذرگاه عاشقی در آذربایجان غربی برای پنجمین سال پیاپی میزبان زائران اربعین حسینی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، برپایی مواکب هموطنان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی و تردد زائران خارجی، جلوهای از همزیستی و میهماننوازی در تمرچین ایجاد کرده است. در این مرز خادمان به عشق امام حسین (ع)، شبانه روز برای بدرقه و استقبال از زائران حسینی در مرز تمرچین پای کار هستند. مرز دلدادگانی که به شیوههای مختلف دینشان را به امام حسین و مکتبش ادا میکنند. در کنارخدمات شبانه روزی موکبها، ایجاد زیر ساخت ها، وجود امکانات و شرایط آب و هوایی مساعد از جمله مهمترین عواملی است که به تسهیل سفر زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین پیرانشهر کمک میکند.