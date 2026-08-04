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یک رسانه تحقیقی فرانسوی گزارش داد مدیریت دانشگاه علوم سیاسی پاریس از روشهای نظارتی بیسابقهای علیه دانشجویانی که در تظاهرات حمایت از فلسطین شرکت داشتند، استفاده کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس گزارش مدیاپارت، مدیریت دانشگاه بدون اطلاع دانشجویان، فعالیت آنها را در شبکههای اجتماعی زیر نظر داشته، از آنان عکس گرفته و هنگام حضورشان در تجمعات، شواهدی علیه آنها جمعآوری کرده است.
این اقدامات پس از تشکیل ۴۸ پرونده علیه دانشجویان حامی فلسطین و انتشار پرونده انضباطی انها افشا شده است. دانشجویان مؤسسه علوم سیاسی پاریس از جمله نخستین گروههای دانشگاهی در فرانسه بودند که پس از تجاوز رژیم صهیونی به غزه تجمعهای اعتراضی برگزار کردند. این تجمعها که با برپایی تحصن و درخواست قطع همکاریهای دانشگاه با نهادهای مرتبط با اسرائیل همراه بود، در سال ۲۰۲۴ به دانشگاههای دیگر فرانسه نیز گسترش یافت.