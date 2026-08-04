ماینر‌های غیرمجاز در آذربایجان غربی با استفاده از تحلیل داده‌ها، رصد و شناسایی می‌شوند و صاحبان آنها با اقدامات قضایی و محدودکننده اعمال قانون خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی به دارندگان ماینر‌های غیرمجاز هشدار داد و گفت: ماینر‌های غیرمجاز با استفاده از رصد هوشمند و تحلیل داده‌ها شناسایی می‌شوند و در صورت تداوم تخلف، صاحبان آنهابا اقدامات قضایی و محدودکننده اعمال قانون خواهد شد.

عتباتی همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت ناترازی انرژی، از تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و افزود: استفاده غیرمجاز از برق، تضییع حقوق عمومی است و دستگاه قضایی با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی فعالان صنعت برق را نیرو‌های خط مقدم خدمت‌رسانی خواند و گفت: دستگاه قضایی با هرگونه تعرض یا ایجاد مانع در مسیر خدمت این نیروها، قاطع و قانونی برخورد می‌کند.