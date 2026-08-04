پخش زنده
امروز: -
روزنامه لوموند گزارش داد آمریکا بر دستکم دو کشور آفریقایی فشار وارد کرده تا از این نهاد خارج شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نوشته این روزنامه فرانسوی، واشنگتن در نامهای به اوگاندا تهدید کرده است که این کشور باید از دیوان کیفری بینالمللی خارج شود، در غیر این صورت با پیامدهایی روبهرو خواهد شد.
لوموند همچنین از تماسهای مشابه مقامهای آمریکایی با دولت آفریقایی بنین خبر داده است. پیشتر نیز مقامهای چاد اعلام کرده بودند که در پی فشارهای کاخ سفید، روند خروج از این نهاد بینالمللی را آغاز خواهند کرد. آمریکا عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست، اما پس از صدور حکم بازداشت نتانیاهو از سوی این دیوان، کارزار خود را علیه آن تشدید کرد.
وزیر امورخارجه آمریکا که پیشتر این نهاد قضایی بینالمللی را محل حضور افراد دیوانه خوانده بود، تهدید کرده در صورت لزوم، این نهاد را آجر به آجر» برخواهد چید. واشنگتن همچنین شماری از مقامهای دیوان کیفری بینالمللی را تحریم کرده است.