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رئیس پلیس فتا گیلان گفت : شهروندان باید برنامههای همراه بانک را از سایت رسمی بانک مربوطه یا منابع معتبر معرفی شده از سوی بانک دریافت و بهروزرسانی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ امیرحسین نقیمهر گفت: شهروندان باید برنامههای همراه بانک را تنها از سایت رسمی بانک مربوطه یا منابع معتبر معرفیشده از سوی بانک دریافت و بهروزرسانی کنند.
وی افزود: نصب همراهبانک از طریق لینکهای ناشناس، کانالها و گروههای غیررسمی، سایتهای متفرقه یا فایلهای ارسالی از سوی افراد ناشناس، میتواند زمینه سرقت اطلاعات بانکی، نام کاربری، رمزهای عبور و حتی برداشت غیرمجاز از حساب بانکی را برای فرد کلاهبردار فراهم میکند.
رئیس پلیس فتا گیلان گفت: مجرمان سایبری با طراحی نسخههای جعلی همراهبانک، کاربران را به نصب نرمافزارهای آلوده ترغیب کرده و پس از دسترسی به اطلاعات بانکی، اقدام به کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز از حساب قربانیان میکنند.
سرهنگ صفاری افزود: شهروندان لازم است پیش از نصب هرگونه برنامه بانکی، از اصالت منبع دانلود اطمینان حاصل کرده و از کلیک روی لینکهای ناشناس یا نصب فایلهای ارسالی در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خودداری کنند، چرا که امنیت حساب بانکی از یک دانلود مطمئن آغاز میشود.
سرهنگ نقیمهر از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای سایبری پلیس فتا، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا نیاز به راهنمایی، از طریق سایت policefata.ir و یا ازطریق شماره تماس مرکز فوریتهای سایبری ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا تماس بگیرند.