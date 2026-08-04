عاشقان حسینی و جا ماندگان اربعین در خرم آباد با پیاده روی از آستان مقدس امامزاده زید بن علی (ع) به سمت آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) و نوای لبیک یا حسین مسیر دلدادگی را پیمودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، همزمان با سراسر کشور مراسم پیاده روی دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) با حضور قشر‌های مختلف مردم در خرم آباد برگزار شد.

عاشقان حسینی در این مراسم با در دست داشتن پرچم‌های سرخ انتقام از آستان مقدس امامزاده زید بن علی (ع) به سمت آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) پیاده روی کردند.