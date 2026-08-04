به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رسانه عراقی معرض الکوره در خبری اختصاصی و کوتاه از برگزاری مسابقات چهارجانبه فوتبال در شهر بصره خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه عراقی این رقابت‌ها در ماه نوامبر پیش رو برگزار خواهد شد. در این ماه فیفا دی از ۱۸ تا ۲۶ آبان‌ماه است.

طبق اعلام معرض الکوره تیم ملی فوتبال ایران و عراق دو تیمی هستند که در این رقابت حضور دارند، اما هنوز دو تیم دیگری که قرار است در این مسابقات بازی کنند، مشخص نیستند.