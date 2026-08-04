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فرمانده انتظامی رودسر از دستگیری زنی ۲۲ ساله که عامل تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی در بخش مرکزی این شهرستان بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ سید جلال الدین جوانمردی با بیان اینکه در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه فردی در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالب کذب، توهینآمیز و موهن کرده و این امر باعث تشویش اذهان عمومی شده است گفت: پلیس با اقدامات فنی، متهم این پرونده را در بخش مرکزی شهرستان رودسر شناسایی کرد.
وی از دستگیری متهم پس از هماهنگی قضائی و کشف مستندات مربوط به محتواهای مورد اتهام در تلفن همراه وی خبر داد و افزود: متهم که زنی ۲۲ ساله است با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رودسر با تاکید بر اینکه استفاده نادرست از فضای مجازی، عواقب جبرانناپذیری را برای کاربران در پی دارد گفت: پلیس به صورت مستمر با هدف برخورد قانونی با جرایم و تخلفات، این فضا را رصد میکند.