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نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، گفت: حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران بر این گذرگاه مهم دریایی، از مسائل اساسی امنیت ملی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، گفت: حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران بر این گذرگاه مهم دریایی، از مسائل اساسی امنیت ملی کشور است و مجلس شورای اسلامی نیز در حال بررسی طرحهای مرتبط برای تقویت جایگاه حقوقی و راهبردی کشور در این حوزه است.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل از منافع ملی، امنیت کشور و ظرفیتهای راهبردی ایران دفاع خواهند کرد و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف خود دست یابد.
وی افزود: هر زمان دشمن احساس ضعف یا عقبنشینی کند، فشارها را افزایش میدهد، اما زمانی که با اقتدار جمهوری اسلامی مواجه شود، ناچار به عقبنشینی خواهد شد
نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تقویت روحیه مقاومت هستیم؛ چرا که این مسیر، ضامن امنیت، عزت و پیشرفت کشور خواهد بود.