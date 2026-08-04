قدمهایی که به کربلا نرسید، اما به حسین(ع) رسید؛ حماسه جاماندگان اربعین در استان مرکزی
همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان، مردم دلداده استان مرکزی با حضوری پرشور در راهپیمایی جاماندگان اربعین، دلهای خود را راهی کربلا کردند و با گامهایی آمیخته به عشق و اشک، ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
همزمان با اربعین حسینی، مردم مؤمن و عاشق اهلبیت(ع) در شهرهای مختلف استان مرکزی با حضور گسترده در راهپیمایی جاماندگان اربعین، صحنههایی ماندگار از عشق، دلدادگی و وفاداری به مکتب عاشورا را خلق کردند.
از نخستین ساعات صبح، پیر و جوان، زن و مرد، خانوادهها، کودکان و نوجوانان، همگام و همصدا در مسیرهای تعیینشده به راه افتادند؛ گامهایی که اگرچه از کربلا جا مانده بود، اما دلهایشان در بینالحرمین میتپید و زمزمه «لبیک یا حسین(ع)» در جایجای مسیر طنینانداز بود.
راهپیمایان با در دست داشتن پرچمهای سرخ و سیاه حسینی، نوحهخوانی، مرثیهسرایی و قرائت زیارت اربعین، بار دیگر با آرمانهای نهضت عاشورا تجدید پیمان کردند و نشان دادند که فاصله جغرافیایی، هرگز از عمق ارادت عاشقان سیدالشهدا(ع) نمیکاهد.
در طول مسیر نیز موکبهای مردمی با توزیع نذورات، پذیرایی از عزاداران و ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی، جلوهای از فرهنگ ناب خدمترسانی اربعین را به نمایش گذاشتند و فضای شهرها را رنگ و بوی کربلا بخشیدند.
راهپیمایی جاماندگان اربعین در استان مرکزی، امسال نیز با حضور پرشور مردم، جلوهای از وحدت، ایمان و عشق به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بود؛ حضوری که نشان داد دلهای عاشقان، حتی اگر از مسیر نجف تا کربلا جا بماند، هیچگاه از قافله عشق حسینی عقب نخواهد ماند.