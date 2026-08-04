همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان، مردم دلداده استان مرکزی با حضوری پرشور در راهپیمایی جاماندگان اربعین، دل‌های خود را راهی کربلا کردند و با گام‌هایی آمیخته به عشق و اشک، ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به نمایش گذاشتند.

قدم‌هایی که به کربلا نرسید، اما به حسین(ع) رسید؛ حماسه جاماندگان اربعین در استان مرکزی

قدم‌هایی که به کربلا نرسید، اما به حسین(ع) رسید؛ حماسه جاماندگان اربعین در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با اربعین حسینی، مردم مؤمن و عاشق اهل‌بیت(ع) در شهرهای مختلف استان مرکزی با حضور گسترده در راهپیمایی جاماندگان اربعین، صحنه‌هایی ماندگار از عشق، دلدادگی و وفاداری به مکتب عاشورا را خلق کردند.

از نخستین ساعات صبح، پیر و جوان، زن و مرد، خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان، همگام و هم‌صدا در مسیرهای تعیین‌شده به راه افتادند؛ گام‌هایی که اگرچه از کربلا جا مانده بود، اما دل‌هایشان در بین‌الحرمین می‌تپید و زمزمه «لبیک یا حسین(ع)» در جای‌جای مسیر طنین‌انداز بود.

راهپیمایان با در دست داشتن پرچم‌های سرخ و سیاه حسینی، نوحه‌خوانی، مرثیه‌سرایی و قرائت زیارت اربعین، بار دیگر با آرمان‌های نهضت عاشورا تجدید پیمان کردند و نشان دادند که فاصله جغرافیایی، هرگز از عمق ارادت عاشقان سیدالشهدا(ع) نمی‌کاهد.

در طول مسیر نیز موکب‌های مردمی با توزیع نذورات، پذیرایی از عزاداران و ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی، جلوه‌ای از فرهنگ ناب خدمت‌رسانی اربعین را به نمایش گذاشتند و فضای شهرها را رنگ و بوی کربلا بخشیدند.

راهپیمایی جاماندگان اربعین در استان مرکزی، امسال نیز با حضور پرشور مردم، جلوه‌ای از وحدت، ایمان و عشق به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بود؛ حضوری که نشان داد دل‌های عاشقان، حتی اگر از مسیر نجف تا کربلا جا بماند، هیچ‌گاه از قافله عشق حسینی عقب نخواهد ماند.