هشدار هواشناسی کهگیلویه وبویراحمد نسبت به تندبادهای لحظهای و گردوخاک
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از وزش تندبادهای لحظهای، خیزش گردوخاک و احتمال بروز خسارت به سازههای موقت دراستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی کرمی گفت: بر اساس تحلیل آخرین دادههای هواشناسی، در ساعات آینده در برخی مناطق استان بهویژه مناطق مستعد، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، تندبادهای لحظهای، خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.
کرمی ادامه داد: این شرایط جوی میتواند موجب سقوط اشیا از ارتفاع، آسیب به سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی، شکستن شاخه درختان و اختلال در تردد جادهای به دلیل کاهش دید شود.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم رعایت توصیههای ایمنی اضافه کرد: شهروندان از توقف و تردد در کنار درختان فرسوده، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و سایر سازههای ناپایدار خودداری کنند و در صورت ضرورت، سفرهای بینشهری را با احتیاط بیشتری انجام دهند.
وی همچنین از کشاورزان، دامداران، عشایر و بهرهبرداران بخشهای مختلف خواست با توجه به شرایط پیشرو، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارتهای احتمالی در نظر بگیرند.
کرمی افزود: آخرین اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی از طریق مراجع رسمی منتشر میشود و شهروندان باید اخبار و پیشبینیهای هواشناسی را از منابع معتبر دنبال کنند.