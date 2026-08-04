وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر تقویت زیرساخت‌های تجاری، بانکی و حمل‌ونقلی، گفت: با رفع موانع موجود و نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی، روابط اقتصادی ایران و پاکستان متناسب با ظرفیت‌های دو کشور توسعه می‌یابد. ‎

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ سید محمد اتابک در گردهمایی بررسی فرصت‌ها و چالش‌های تجاری ایران و پاکستان، با بیان اینکه شرایط جدید و توافقات انجام‌شده، فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه روابط اقتصادی ایران و پاکستان ایجاد کرده است، افزود: فعالان اقتصادی دو کشور روزبه‌روز شناخت بیشتری نسبت به ظرفیت‌های همکاری پیدا می‌کنند و برای حضور مؤثرتر در زنجیره تأمین و زنجیره ارزش یکدیگر و توسعه همکاری در حوزه‌های مختلف مصمم‌تر از گذشته حرکت می‌کنند.

‎اتابک اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همکاری‌های خود با پاکستان را در حوزه‌های کلیدی از جمله انرژی، معدن، صنعت، کشاورزی، فناوری‌های نوین، حمل‌ونقل، ترانزیت، ارتباطات مخابراتی و دیگر زمینه‌های مورد علاقه دو طرف گسترش دهد.

‎وی با اشاره به نقش وزارت صمت در برگزاری کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان گفت: توسعه زیرساخت‌های حقوقی، مذاکره و تفاهم برای شناسایی متقابل استانداردها، توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و ترکیبی، گسترش همکاری‌های گمرکی و بانکی و تقویت ارتباطات علمی میان دانشگاه‌های دو کشور از جمله اقداماتی است که برای توسعه روابط اقتصادی دنبال می‌شود.

‎وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌هایی همچون بهداشت و درمان، بانک، کشاورزی، علوم و فناوری، نفت و پتروشیمی، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و کنسولی، این روند را نشانه عزم و اراده مقامات دو کشور و تلاش شرکت‌ها، صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی دانست.

‎اتابک با تأکید بر ضرورت ایجاد بستر‌های لازم برای تسهیل تجارت میان ایران و پاکستان گفت: رفع مشکلات بانکی، تسهیل صدور روادید تجار، تقویت زیرساخت‌های مرزی، فعال‌سازی بازارچه‌های مشترک، نهایی‌سازی موافقتنامه تجارت آزاد، رفع موانع گمرکی، عملیاتی کردن سازوکار تهاتر و برقراری خط کشتیرانی میان دو کشور از جمله اقداماتی است که می‌تواند سطح مناسبات اقتصادی را افزایش دهد.

‎وی با اشاره به اهمیت نقش اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور افزود: اتاق‌های بازرگانی باید با تقویت ارتباط میان تجار، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی، زمینه ایجاد مراکز تجاری، نمایشگاه‌های دائمی و شورا‌های مشورتی همکاری را فراهم کنند.

‎وزیر صمت؛ صنعت نساجی و پوشاک را یکی از حوزه‌های مهم همکاری میان ایران و پاکستان عنوان کرد و گفت: با توجه به جایگاه این صنعت در اقتصاد پاکستان، اجرای طرح‌های مشترک زنجیره‌ای در این حوزه می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و توسعه صادرات میان دو کشور کمک کند. ایران نیز با برخورداری از ظرفیت تولید الیاف مصنوعی، پلی‌استر مبتنی بر صنعت پیشرفته پتروشیمی و توانمندی شرکت‌های نساجی، آمادگی دارد در توسعه خوشه نساجی مشترک نقش‌آفرینی کند.

‎اتابک ادامه داد: شرکت‌های ایرانی در حوزه‌هایی مانند محصولات کشاورزی، مواد غذایی، شیلات، محصولات پتروشیمی و شیمیایی، دارو و تجهیزات پزشکی، منسوجات، محصولات سرامیکی و سنگ‌های ساختمانی ظرفیت مناسبی برای همکاری با شرکت‌های پاکستانی دارند.

‎گردهمایی بررسی فرصت‌ها و چالش‌های تجاری ایران و پاکستان در حاشیه اولین روز از دهمین جلسه کمیته مشترک تجاری به میزبانی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی پاکستان (اف پی سی سی آی) در اسلام‌آباد برگزار شد.