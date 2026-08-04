فرماندار ویژه شهرستان ری از مهار آتش‌سوزی در یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شمس‌آباد خبر داد. وی اعلام کرد که پس از اطفاء حریق، نیروهای سازمان آتش‌نشانی در حال لکه‌گیری و ایمن‌سازی محیط هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیژن سلیمان‌پور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در رابطه آتش‌سوزی در شهرک صنعتی شمس‌آباد اظهار کرد: با تلاش نیرو‌های سازمان آتش نشانی حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطفاء شد.

سلیمان پور افزود: خوشبختانه در این حادثه مورد فوتی گزارش نشده و برابر اعلام اورژانس این حادثه تاکنون ۱۸ مصدوم بر جای گذاشته است که ۴ نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

علت حادثه در دست بررسی است

وی از اطفاء حریق در محل حادثه خبر داد و اضافه کرد؛ درحال حاضر نیرو‌های سازمان آتش نشانی درحال لکه گیری و ایمن سازی محیط هستند.

فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان اضافه کرد: علت دقیق حادثه در دست بررسی است که پس از تکمیل تحقیقات به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.