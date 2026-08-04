به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در ادامه بازدید‌های مستمر کارشناسان سلامت محیط از مراکز تهیه، تولید و عرضه مواد غذایی، یک واحد کلوچه‌پزی در شهرستان فومن به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات بهداشتی، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی مهر و موم شد.

این اقدام با هدف صیانت از سلامت عمومی، پیشگیری از تهدیدات بهداشتی و در چارچوب اجرای برنامه‌های نظارتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فومن انجام شد.

دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی اعلام کرد با هرگونه تخلف در مراکز تهیه، تولید و عرضه مواد غذایی، مطابق ضوابط و مقررات قانونی و بدون اغماض برخورد خواهد شد.