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کارشناسان سلامت محیط شبکه بهداشت و درمان فومن در ادامه بازرسیهای بهداشتی، یک واحد کلوچهپزی را به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی و پس از طی مراحل قانونی مهر و موم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در ادامه بازدیدهای مستمر کارشناسان سلامت محیط از مراکز تهیه، تولید و عرضه مواد غذایی، یک واحد کلوچهپزی در شهرستان فومن به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات بهداشتی، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی مهر و موم شد.
این اقدام با هدف صیانت از سلامت عمومی، پیشگیری از تهدیدات بهداشتی و در چارچوب اجرای برنامههای نظارتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فومن انجام شد.
دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر تداوم نظارتهای بهداشتی اعلام کرد با هرگونه تخلف در مراکز تهیه، تولید و عرضه مواد غذایی، مطابق ضوابط و مقررات قانونی و بدون اغماض برخورد خواهد شد.