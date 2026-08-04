به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ طراح و کارگردان این اثر با اشاره به اینکه شراره‌های شروه ادای احترامی به فرهنگ و مردم جنوب ایران است، گفت: داستان نمایش بر پایه زندگی مردم بندر و روابط انسانی میان آنان شکل گرفته و تلاش دارد ارزش‌هایی همچون فداکاری، صمیمیت و مهرورزی را که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم، یادآوری کند.

پویان عطایی افزود: همزمان با روایت داستان، مخاطبان با جلوه‌هایی از فرهنگ بومی جنوب، از جمله موسیقی، آیین‌ها، شیوه زندگی و سنت‌های این منطقه نیز آشنا می‌شوند.

وی افزود:آغاز تولید این نمایش پیش از رخداد‌های اخیر جنوب کشور بوده و همزمانی اجرای آن با این اتفاقات تنها یک تقارن زمانی است، هرچند اجرای آن در این روز‌ها می‌تواند ادای احترامی به مردم این خطه باشد.

کارگردان این نمایش، بهره‌گیری از لهجه بوشهری را از ویژگی‌های مهم اثر دانست و گفت: با وجود اینکه تنها یکی از بازیگران اهل جنوب است، گروه بازیگران با همراهی مشاوران بومی و ماه‌ها تمرین توانستند به گویشی نزدیک به لهجه مردم این منطقه دست یابند.

وی همچنین درباره طراحی صحنه این اثر ادامه داد: نمایش با تکیه بر بازی‌های رئالیستی و فضایی نمادین طراحی شده و استفاده از رنگ‌های قرمز، آبی و سفید در کنار عناصر ساده‌ای همچون ظروف فلزی، مفاهیمی نظیر دریا، بندر، آتش و آیین‌های جنوب را در ذهن مخاطب تداعی می‌کند.

نویسنده این نمایش نیز گفت: ایده اصلی این اثر از حکایت پیر چنگی در مثنوی معنوی الهام گرفته و در بستری از فرهنگ و زیست‌بوم جنوب ایران بازآفرینی شده است.

مصطفی جعفری خوزانی ادامه داد: نگارش نمایشنامه بیش از یک سال پیش آغاز شد و مطالعات گسترده‌ای درباره آیین‌ها، موسیقی و سنت‌های جنوب انجام گرفت تا عناصری مانند شروه‌خوانی، دمام‌زنی و خیام‌خوانی به شکلی طبیعی در متن و اجرا حضور داشته باشند.

سعید رضایی، بازیگر نقش «شیرو» در این نمایش نیزگفت: تلاش گروه بر این بوده که ضمن حفظ اصالت گویش، دیالوگ‌ها برای مخاطبان اصفهانی نیز روان و قابل درک باشد.

پریسا کهکش‌پور، دیگر بازیگر این اثر افزود: اگر این نمایش بتواند سهمی هرچند کوچک در افزایش شناخت و همدلی میان اقوام ایرانی داشته باشد، به رسالت خود دست یافته است.

نمایش شراره‌های شروه از ۱۱ تا ۲۳ مرداد از ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه ماه حوزه هنری اصفهان میزبان علاقه‌مندان به هنر نمایش است.