همزمان با اربعین حسینی، علاوه بر حضور میلیون‌ها زائر در مسیرهای پیاده‌روی، فضای مجازی هم حال و هوای دیگری داشت و هنرمندان و ورزشکاران از بهنوش طباطبایی تا مهدی رحمتی با انتشار محتواهای حسینی در فضای مجازی، ارادت خود را به اباعبدالله (ع) ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امسال نیز، همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، میلیون‌ها زائر از سراسر جهان راهی سرزمین عشق شدند؛ راهی کربلا، تا بار دیگر در بزرگ‌ترین اجتماع عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) حضور یابند. عده‌ای توفیق حضور در این مسیر نورانی را پیدا کردند و عده‌ای دیگر، هرچند از این سفر جا ماندند، اما دل‌هایشان را روانه جاده نجف تا کربلا کردند؛ دل‌هایی که با عشق بی‌پایان به سیدالشهدا (ع) و دلتنگی زیارت، در این روز بیش از همیشه بی‌تاب بودند.

اربعین، چهلمین روز عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، امسال نیز حال و هوایی متفاوت به شهر‌ها بخشید. از مسیر نجف تا کربلا، که مملو از زائران و خادمان حسینی بود، تا کوچه‌ها و خیابان‌های شهر‌های ایران که با برپایی موکب‌ها، مراسم عزاداری و آیین‌های مذهبی رنگ و بوی کربلا گرفته بودند، همه‌جا روایتگر عشق به سالار شهیدان بود.

اما شور اربعین تنها به دنیای واقعی محدود نماند. همزمان با حضور عاشقان حسینی در مسیر پیاده‌روی، فضای مجازی نیز رنگ و بوی اربعین به خود گرفت. در روزگاری که شبکه‌های اجتماعی به یکی از مهم‌ترین بستر‌های روایت و بازتاب رویداد‌ها تبدیل شده‌اند، کاربران بسیاری با انتشار تصاویر، ویدئوها، دل‌نوشته‌ها و پیام‌های مرتبط با اربعین، ارادت خود را به امام حسین (ع) به نمایش گذاشتند و سهمی در روایت این حماسه معنوی داشتند.

در این میان، چهره‌های شناخته‌شده عرصه‌های مختلف، از هنرمندان و ورزشکاران گرفته تا دیگر شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی، نیز هم‌صدا با مردم، با انتشار پیام‌ها و محتوا‌های حسینی، عشق و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان ابراز کردند؛ چهره‌هایی که همچنان با افتخار خود را در مسیر اباعبدالله الحسین (ع) می‌دانند.

در ادامه، نگاهی داریم به بخشی از فعالیت‌ها و واکنش‌های مجازی هنرمندان و ورزشکاران همزمان با اربعین حسینی؛ واکنش‌هایی که هر کدام به زبان خود، روایتگر دلدادگی به مکتب عاشورا و فرهنگ حسینی هستند.

سوگل طهماسبی، بازیگر سینما و تلویزیون:

ثریا قاسمی، بازیگر سینما و تلویزیون:

بهنوش بختیاری، بازیگر سینما وتلویزیون:

سیدعلی صالحی، بازیگر سینما و تلویزیون:

مهران غفوریان، بازیگر سینما و تلویزیون:

داریوش فرضایی (عمو پورنگ):

مصطفی راغب، خواننده:

فرزین محدث، بازیگر سینما و تلویزیون:

وحید امیری، فوتبالیست ایرانی:

نیما نکیسا، دروازه بان سابق تیم ملی:

وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال:

میلاد محمدی، فوتبالیست ایرانی:

مهرداد محمدی، فوتبالیست ایرانی: