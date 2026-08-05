کشف بیش‌از ۳۲۰۰ مورد استفاده غیر مجاز برق با اجرای طرح ملی مهتاب

مجری طرح ملی مهتاب شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر از کشف بیش‌از سه هزار و ۲۰۰ مورد برق غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: در اجرای این طرح بیش از ۷۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی برق به شبکه بازگردانده شد.