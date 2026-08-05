بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، زهره هاشمی با تشریح عملکرد طرح ملی مهتاب شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر اظهار کرد: این طرح با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی، ساماندهی انشعابات، شناسایی و جمعآوری برقهای غیرمجاز و صیانت از حقوق مشترکان اجرا میشود.
وی با بیان اینکه در اجرای طرح ملی مهتاب، ۳ هزار و ۲۷۶ مورد برق غیرمجاز در استان بوشهر جمعآوری شده است، افزود: در همین راستا، در ۸۶۸ مورد نیز شمارشگر موقت برق نصب شد تا ضمن ساماندهی وضعیت مصرف، امکان پایش دقیقتر فراهم شود.
مجری طرح ملی مهتاب شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اصلاح و پایش لوازم اندازهگیری برق، یادآور شد: در این مدت، ۷ هزار و ۳۸۸ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۷۷۱ مورد دستکاری کنتور نیز شناسایی و رفع شد.
وی با بیان اینکه محدودسازی انشعابات نیز در دستور کار این طرح قرار داشته است، اضافه کرد: در اجرای طرح مهتاب، ۶۰۷ مورد محدودسازی انشعاب با تعویض فیوز انجام شده و همچنین ۳ هزار و ۳۶۴ متر کابل غیرمجاز از شبکه توزیع برق استان جمعآوری شده است.
مجری طرح ملی مهتاب شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به نتایج اجرای این طرح در کاهش تلفات و بازگشت انرژی به شبکه گفت: مجموع اقدامات انجامشده در قالب طرح ملی مهتاب، احیای ۷۰ میلیون و ۷۳۶ هزار کیلووات ساعت انرژی و بازگشت آن به شبکه برق استان بوشهر را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: در قالب طرح مهتاب، از یکهزار و ۴۸۸ مسجد و مرکز فرهنگی نیز بازدید شد و ۵ هزار و ۱۹۴ مشترک دارای انشعابات سنواتی در انتظار نصب شناسایی شدند.
هاشمی اضافه کرد: در بازه زمانی اجرای این طرح، موردی از تبدیل برق غیرمجاز به انشعاب دائم با مهلت و همچنین جمعآوری ترانس فشار متوسط غیرمجاز ثبت نشده است.
وی با اشاره به آثار استفاده غیرمجاز از برق اظهار کرد: برقدزدی و استفاده غیرمجاز از شبکه برق، علاوه بر تضییع حقوق مشترکان، موجب کاهش پایداری شبکه، افزایش احتمال خاموشی و اختلال در ارائه خدمات به بخشهای تولیدی، مراکز درمانی و سایر زیرساختهای حیاتی میشود.
مجری طرح ملی مهتاب شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با تأکید بر اینکه مقابله با تخلفات حوزه برق در راستای صیانت از حقوق مردم و امنیت انرژی کشور با جدیت دنبال میشود، گفت: همراهی مردم در مدیریت مصرف و مقابله با برقدزدی، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه، تأمین برق پایدار مشترکان و حمایت از تولید و فعالیت واحدهای صنعتی دارد.
وی از هماستانیها خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از شبکه برق، موضوع را از طریق مسیرهای اعلام شده به شرکت توزیع نیروی برق اطلاع دهند.