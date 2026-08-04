حضور گسترده مردم استان مرکزی در حمایت از ایران و رهبری؛ میادین و خیابانها صحنه نمایش وحدت و اقتدار
مردم ولایتمدار استان مرکزی با حضور گسترده در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف، ضمن اعلام حمایت از جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و دفاع از عزت و اقتدار کشور تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
همزمان با برگزاری اجتماعهای مردمی در شهرهای مختلف استان، اقشار گوناگون مردم با حضور پرشور در میادین و خیابانها، حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماعها با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی، بر حفظ وحدت، انسجام ملی و ایستادگی در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان تأکید کردند و پیام اقتدار، همدلی و مقاومت ملت ایران را به نمایش گذاشتند.
حاضران در این آیین با تأکید بر تداوم راه شهدا و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی، حمایت خود را از ولایت فقیه و نیروهای مدافع امنیت و اقتدار کشور اعلام کردند و وحدت ملی را مهمترین سرمایه ایران اسلامی در برابر توطئههای دشمنان دانستند.