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سخنگوی فدراسیون فوتبال از ارائه برنامههای تیم ملی توسط قلعهنویی در نشست هفته آینده هیئت رییسه خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمهدی علوی درباره وضعیت ادامه همکاری با امیر قلعهنویی برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: در نشست آینده هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، امیر قلعهنویی برای اعلام برنامههای مرتبط با تیم ملی در جام ملتهای آسیا حضور پیدا میکند. امیدوارم با برنامهریزیهای صورت گرفته و تجربه جام جهانی، تیم ملی بتواند بهترین نتیجه مدنظر مردم را کسب کند.
وی افزود: هنوز زمان برگزاری نشست هیئت رییسه در این هفته قطعی نبود، اما این نشست هفته آینده برگزار میشود و برنامهها به سرعت برای حضور مقتدر تیم ملی در جام ملتها برگزار میشود.
سخنگوی فدراسیون فوتبال در خصوص برگزار نشدن اردوی تیم فوتبال جوانان گفت: واقعاً تیم خوبی به لحاظ نیروی انسانی تشکیل شده است. از بسیاری از باشگاهها که همکاری کردند، تشکر میکنم، اما امیدوارم مابقی باشگاهها نیز همکاری کنند. مسابقات تیم جوانان بسیار اهمیت دارد و از یکی دو باشگاه که در فضای بازیکن دچار مقدورات خودشان هستند، تقاضا میکنم در مدت کم باقی اجازه بدهند بازیکنان به اردوی تیم جوانان اضافه شوند.