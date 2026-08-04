به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، خبر‌هایی کوتاه از گوشه و کنار استان در بسته اخبار کوتاه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ گنجانده شده است.

پویش نذر اهدای خون همزمان با اربعین حسینی

به مناسبت اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام بسیجیان ادارات و کارمندان گیلان در اقدامی نوع دوستانه با اهدای خون خود در بخشیدن زندگی به بیماران سهیم شدند.

همزمان با اربعین حسینی آیین‌های معنوی و مذهبی در مناطق مختلف گیلان برگزار شد.

شتاب برداشت مکانیزاسیون محصول برنج در شالیزار‌های گیلان، پیش بینی برداشت ۹۸ درصدی برنج با ماشین آلات در لنگرود

مدیر جهاد کشاورزی لنگرود در حاشیه مراسم برداشت مکانیزه برنج در روستای گالشکلام گفت:این شهرستان ۹ هزار و ۹۴۹ هکتار شالیزار دارد که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۹۸ درصد محصول برنج در لنگرود با استفاده از ماشین‌های کشاورزی برداشت شود.

مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران در روستای نیلاش شاندرمن

فرمانده سپاه ناحیه ماسال، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید ایران اسلامی و شهدای وطن گفت: هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی و مدارس در جنگ تحمیلی و به شهادت رساندن کودکان و مردم بی دفاع نشانه‌ای استیصال و جنایت‌کاری دشمن است که تاریخ و وجدان‌های بیدار هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.

مراسم سومین روز شهادت مدافع امنیت ستوان سوم شهید سینا سیاه نژاد در زادگاهش روستای سادات محله صومعه‌سرا برگزار شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه گیلان در این مراسم با اشاره با اینکه پلیس امروز با اقتدار و استوار برای دفاع از مال جان حریم کشور ایستاده و خود را فدا می‌کند گفت: دشمنان ایران اسلامی بدانند که مردم ما راه شهدا را تا آخرین قطره خون ادامه می‌دهندو خون شهیدانی همچون شهید سیاه نژاد پایمال نمی‌شود وبی جواب نخواهد ماند.