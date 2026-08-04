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مردم مؤمن شهرستان پردیس و بومهن، همزمان با اربعین حسینی، با برگزاری آیین پیادهروی جاماندگان به سوی آستان مقدس امامزاده مطهر شهر حرکت کردند. این مراسم که با استقبال گسترده مردم و مشارکت موکبهای مردمی همراه بود، در فضایی سرشار از معنویت و همبستگی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این مراسم، از دو مسیر شهرهای پردیس و بومهن با پای پیاده به سمت آستان مقدس امامزاده شهرستان حرکت کردند و با نوحهخوانی، ذکر مصیبت و سر دادن شعارهای حسینی، یاد و خاطره حماسه عاشورا را گرامی داشتند.
در طول مسیر، موکبهای مردمی با توزیع آب، شربت، چای و دیگر نذورات از زائران و عزاداران حسینی پذیرایی کردند و جلوهای از همدلی، خدمترسانی و فرهنگ میزبانی اربعین را به نمایش گذاشتند.
در پایان این پیادهروی، زائران با حضور در آستان مقدس امامزاده، نماز جماعت ظهر و عصر را اقامه کردند و سپس در مراسم عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش شرکت کردند.
آیین جاماندگان اربعین در شهرستان پردیس، هر ساله با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و اربعین و فراهم کردن زمینه حضور معنوی عاشقان اهلبیت(ع) برگزار میشود و امسال نیز با استقبال پرشور مردم و مشارکت موکبهای مردمی، در فضایی سرشار از معنویت و همبستگی برگزار شد.