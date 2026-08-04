همزمان با شب اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مردم ولایتمدار اراک با حضور پرشور در میدان شهدای این شهر، ضمن گرامیداشت یاد و پیام نهضت عاشورا، حمایت قاطع خود را از جمهوری اسلامی ایران، آرمان‌های انقلاب و مقام معظم رهبری اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با شب اربعین حسینی، میدان شهدای اراک صحنه حضور گسترده اقشار مختلف مردم بود؛ حضوری که با نوای «لبیک یا حسین (ع)» و «لبیک یا خامنه‌ای» جلوه‌ای از پیوند ناگسستنی فرهنگ عاشورا با روحیه استکبارستیزی و ولایت‌مداری را به نمایش گذاشت.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و بیرق‌های عزای سیدالشهدا (ع)، ضمن محکوم کردن تهدید‌ها و دشمنی‌های نظام سلطه، بر ایستادگی ملت ایران در دفاع از استقلال، عزت و امنیت کشور تأکید کردند.

مردم اراک در این اجتماع باشکوه، با الهام از مکتب عاشورا، حمایت خود را از مقام معظم رهبری، آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت اعلام کرده و بر استمرار راه شهدا و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.