کاهش مصرف سوخت و آلایندگی با جایگزینی خودروهای فرسوده
ستاد نوسازی ناوگان به منظور تسریع در فرایند ثبت نام خودروهای فرسوده به متقاضیان اعلام کرده است بعد از دریافت پیامک بلافاصله مرکز اسقاط مورد نظر خود را برای تخصیص نهایی خودرو انتخاب کنند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده مرداد ماه امسال با صدور اطلاعیهای خطاب به متقاضیان طرحهای جایگزینی اعلام کرده، افرادی که پیامک «مراجعه به مراکز اسقاط» را دریافت کردهاند، باید در اسرع وقت با ورود به درگاه اینترنتی، نسبت به تعیین مرکز اسقاط مورد نظر خود اقدام کنند.
بر اساس این اطلاعیه
، تخصیص نهایی خودرو، منوط به پذیرش خودروی فرسوده در مرکز منتخب و احراز شرایط قانونی، از جمله اطمینان از استفاده نکردن آن خودرو در دیگر طرحهاست.
متقاضیان باید پس از ورود به بخش «درخواستهای نهاییشده» در سامانه، طرح جایگزینی فعال خود (مانند طرح ۱۴۰۵) را با دقت انتخاب کنند چراکه هرگونه خطا در انتخاب طرح یا مرکز اسقاط، به منزله از دست رفتن امتیاز ثبتنام و اختلال در روند تخصیص است.
روند کند اسقاط خودروهای فرسوده
ابتدای تیرماه امسال، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودروهای فرسوده وزارت صمت از کاهش موقت آمار اسقاط خودروهای فرسوده در ماههای ابتدایی سال جاری به دلیل شرایط جنگ تحمیلی خبر داده بود.
طبق اعلام آقای صادقی، از اسفندماه سال گذشته تا فروردینماه امسال، به دلیل افزایش ریسک سرمایهگذاری، سرمایهها به سمت بازارهای موازی حرکت کردند و عملاً فرار سرمایه رخ داد، این شرایط منجر به تعطیلی یا توقف عملیات برخی مراکز اسقاط شد تا جایی که مجموع خودروهای فرسوده از رده خارج شده در اردیبهشت ۱۵ هزار دستگاه بوده است.
اگر سن فرسودگی را ۲۰ سال در نظر بگیریم، نزدیک ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور بیش از ۲۰ سال عمر دارند.
وضعیت فرسودگی ناوگان حمل و نقل
آبان ماه سال ۱۴۰۴ آقای محمود مشهدی شریف، رئیس سابق انجمن مراکز اسقاط کشور اعلام کرد، از مجموع ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در کشور، بیش از ۶۰ هزار دستگاه فرسوده است؛ به بیان دیگر، بیش از ۹۱ درصد ناوگان اتوبوسرانی کشور با سن بالا و کارآیی پایین فعالیت میکنند.
همچنین در بخش حملونقل باری نیز حدود ۴۰۰ هزار خودروی سنگین برونشهری اعم از کامیون و کامیونت و تریلی در جادههای کشور تردد دارند که از این میان، بیش از ۱۲۴ هزار دستگاه یعنی نزدیک به ۳۵ درصد فرسوده است یعنی از هر سه کامیون، یکی فرسوده است.
این سطح از فرسودگی، هم هزینههای تعمیر و نگهداری و مصرف سوخت را بالا برده است و هم پیامدهای مستقیمی بر کیفیت هوا و تخریب محیطزیست به دنبال دارد.